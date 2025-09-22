Der Landkreis Jerichower Land hat ein Konzept für seine Radewege - aber wie passen Genthins Pläne diesbezüglich da hinein? Wie fahrradfreundlich will Genthin sein?

Wie geht es weiter mit den Radwegen in der Region Genthin?

Der Radweg zwischen Genthin und Parchen wird sowohl von Parchenern als auch von Genthiner Seite rege genutzt. Vereinzelt sieht man hier auch Fußgänger den Weg nutzen.

Genthin - Das Radwegekonzept des Landkreises Jerichower Land soll weiter entwickelt werden - der Ausbau der Radwege, wie auch der Ausbau, des Radwegenetzes „Radeln-nach-Zahlen“. Aber wie geht das mit Genthins Plänen für den Wegeausbau überein?