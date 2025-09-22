weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fahrradfahren im Jerichower Land: Wie geht es weiter mit den Radwegen in der Region Genthin?

Der Landkreis Jerichower Land hat ein Konzept für seine Radewege - aber wie passen Genthins Pläne diesbezüglich da hinein? Wie fahrradfreundlich will Genthin sein?

Von Arlette Krickau 22.09.2025, 18:15
Der Radweg zwischen Genthin und Parchen wird sowohl von Parchenern als auch von Genthiner Seite rege genutzt. Vereinzelt sieht man hier auch Fußgänger den Weg nutzen.
Genthin - Das Radwegekonzept des Landkreises Jerichower Land soll weiter entwickelt werden - der Ausbau der Radwege, wie auch der Ausbau, des Radwegenetzes „Radeln-nach-Zahlen“. Aber wie geht das mit Genthins Plänen für den Wegeausbau überein?