Fahrradfahren im Jerichower Land Wie geht es weiter mit den Radwegen in der Region Genthin?
Der Landkreis Jerichower Land hat ein Konzept für seine Radewege - aber wie passen Genthins Pläne diesbezüglich da hinein? Wie fahrradfreundlich will Genthin sein?
22.09.2025, 18:15
Genthin - Das Radwegekonzept des Landkreises Jerichower Land soll weiter entwickelt werden - der Ausbau der Radwege, wie auch der Ausbau, des Radwegenetzes „Radeln-nach-Zahlen“. Aber wie geht das mit Genthins Plänen für den Wegeausbau überein?