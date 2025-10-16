Mikrofon an, Aufnahme läuft: Beim Podcast-Workshop in der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ Genthin lernten Jugendliche, wie aus Ideen spannende Audio-Geschichten entstehen. Ausprobieren ist weiterhin möglich.

Wie Jugendliche in Genthin zu Podcastern werden

Vom Cassettenrecorder zum mobilen Podcaststudio. Volksstimme-Redakteur Robert Sonntag erläuterte Audioaufnahmen früher und heute.

Genthin - Ein leises Summen erfüllt den Raum, dann ein Klicken – das Aufnahmegerät läuft. In der oberen Etage der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ Genthin ist plötzlich Stille, gespannte Vorfreude liegt in der Luft. Die Teilnehmer sitzen an einem Tisch, Ein Mikrofon vor sich, Kopfhörer auf den Ohren. Sie wollen wissen: Wie entsteht eigentlich ein Podcast?