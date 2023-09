Drei Horte in Genthin werden vom DRK betrieben. Hier werden nun Räume umgestaltet in Oasen, die zu Stöbern und Schmökern in Büchern einladen.

Wie Räume in Genthiner Horten in Leseoasen verwandelt werden

Genthin - „Leseoasen - Leseförderung im Ganztag“, lautet der Titel eines Programmes, dass die Leselust von Kindern im Grundschulalter fördern soll. Derzeit wird diese Aktion in den DRK-Horten der Stadt Genthin in der Uhland- und Diesterwegschule, sowie der Grundschule Stadtmitte umgesetzt.

Im DRK-Hort der Uhlandschule, sei nun die erste der drei Leseoasen eröffnet worden, berichtet der DRK Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land in einer Presseinformation. Dafür sei ein Raum renoviert und gestaltet worden, außerdem haben noch vor der offiziellen Eröffnung etwa 100 nagelneue Bücher ihren Platz in dem Raum gefunden, die vom Verlag „Pinguin House“ zur Verfügung gestellt worden. Hinter dem Programm steckt die Organisation „Save the Children“, die sich vor 100 Jahren aus dem Engagement in der Kinderrechtsbewegung gründete und sich heute der Teilhabe von Kindern am gesellschaftlichen Leben verpflichtet sind. Und zu dieser Teilhabe gehört auch die Fähigkeit gut Lesen zu können.

Im Uhlandhort hatten sich Kinder und Mitarbeiter bereits vor Jahren als Vorreiter im Jerichower Land mit dem Thema „Kinderrechte der Vereinten Nationen“ beschäftigt. Diese werden in das aktuelle Projekt eingebunden und sind daher ein weiterer Anknüpfungspunkt an das neue Konzept.

Kein verlängerter Deutschunterricht

„Nun gibt es zehn Treffen mit Mitarbeitern und Kindern in den Räume und Buchbestand kennengelernt und genutzt werden“, erläutert Johannes Freud, Referent bei Save the Children.

Allerdings solle nicht der Deutschunterricht in den Hort verlagert werden, sondern die Freude am Lesen ganz spielerisch und in einem lockeren Umfeld vermittelt werden. Die Horte könnten dabei ihre Räume mit ganz individuell zugeschnittenen Ideen füllen, so dass die Kinder den Raum dann später langfristig von sich aus nutzen möchten.

Die Konzeption „Leseoasen“ hat „Save the Children“ gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main entwickelt. Gefördert wurde das Programm von der Postbank, so das die finanzielle Umsetzung in den Horten gewährleistet werden konnte.

Genthin ist mit dem Programm in einem noch recht exklusiven Kreis zu finden. Aktuell wird es in vier Bundesländern, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt umgesetzt. In Sachsen-Anhalt in den Städten Magdeburg, Halle, Helbra (im Südharz) und in Genthin.

Hier findet sich bereits jetzt eine große Resonanz auf das Projekt. „Wir haben in Genthin engagierte Teams in allen Horten, deshalb ist es für uns eine große Freude mit den Einrichtungen zusammenzuarbeiten“, sagt Johannes Freud. Worte die, die Mitarbeiter sicher gern hören.

Viel Arbeit haben die Hort-Mitarbeiter bei der Einrichtung der Räume geleistet. „Es ist sehr zeitintensiv. Zeit, die neben der täglichen pädagogischen Arbeit mit den Hortkindern aufgebracht werden muss“, bestätigte die Leiterin des Uhland-Hortes Gabi Jerkowski in der Pressemitteilung. Sie konnte aber auch rückblickend auf die erste Phase das Fazit ziehen: „Hinterher sind wir froh, dass wir das mit den Kindern gemacht haben.“