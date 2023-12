Wie viel die QSG in Genthin nun zahlen muss - Heinrich stimmt Vergleich zu

Im Gebäude des Landgerichtes in Stendal wurde der Vergleich zwischen den beiden Parteien ausgehandelt.

Genthin/Stendal. - 37.662 Euro zuzüglich die Vergütung von zehn Urlaubstagen und die Rückzahlung bereits beglichener Darlehensraten - dieses Vergleichsangebot der Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG) in Genthin nimmt Martin Heinrich in dieser Woche im Stendaler Landgericht an.