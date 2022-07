Wildererhütte Kade: Für Jäger Michael Reis erfüllt sich ein langgehegter Wunsch

Mit der Wildererhütte Kade besetzt Michael Reis eine Nische und bietet das natürliche Lebensmittel in verschiedenen Produkten an. Alle nach eigenem Rezept. Am Freitag soll die Eröffnung mit einem Hoffest gefeiert werden.

Kade - Dunkler Schinken, tiefrote Würste und eingeschweißte Keulen vom Reh und Wildschwein schimmern durch die transparenten Deckel der Kühltruhen. Geweihe und ein rustikales Interieur geben Gewissheit – hier ist ein Jäger am Werk. Fleisch und Wurst vom Wild haben für viele Menschen immer noch den Nimbus des Exotischen. Das muss nicht so sein und Michael Reis aus Kade will mit diesem Ruf aufräumen, indem er ab nächsten Freitag mit seiner „Wildererhütte Kade“ an den Start geht.