Die Koalas, Eisbader aus Kade, sind im kalendarischen Frühling angekommen. Das Osterwochenende nutzten sie für einen Badegang in ihrem „Hausgewässer“, dem Alten Kanal an der Dunkelforther Brücke.

Die Kader Eisbader in ihrem Element.

Kade - Bei Wassertemperaturen um sieben Grad war der Frühling allerdings noch nicht präsent.

Als Gastbader begrüßten die Koalas „Havelaal“ Peter aus Deetz.

Dem „Frühlingserwachen“ ließen die Koalas nach ihrem Badegang ein gemütliches Zusammensein am offenen Feuer folgen.

Für die Winterschwimmer neigt sich nun die Saison, die Anfang Dezember begonnen hatte, langsam ihrem Ende entgegen.

Den Schlusspunkt setzt für die Koalas traditionsgemäß das offizielle Abbaden Ende April in Warnemünde.

Sie folgen damit einer Einladung der Rostocker Seehunde. Richtig Fahrt wird der Winterschwimmspaß dann wieder am zweiten Novemberwochenende aufnehmen, wenn die Hartgesottenen in die Fluten des Sees in Cumlosen (bei Wittenberge) steigen.