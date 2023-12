Genthin. - Die einen denken bei einer Skyline an New York, Sidney oder höchstens noch an Frankfurt am Main. Dabei hat die eigentlich jeder Ort, der über typische Bauwerke beziehungsweise bauliche Strukturen mit Wiedererkennungseffekt verfügt. Deshalb gibt es jetzt auch eine Skyline von Dretzel mit Kirche, Schloss & Co.

Die ist im Zuge der Renovierung auf eine Wand im Gemeindesaal aufgebracht worden. Wie Mandy Grahn, Vorsitzende des örtlichen Feuerwehrvereins, sagte, haben Vereinsmitglieder die Auffrischung des Saales, der im Besitz der Stadt sei, mit Eigenmitteln selbst in die Hand genommen. Im städtischen Haushalt sei dafür kein Geld übrig gewesen. „Nach über 25 Jahren“, so Mandy Grahn, „hat schon allein eine neue Farbe richtig notgetan.“

Outdor-Tischtennis und Waldschänke

Schließlich finden im Gemeindesaal viele Zusammenkünfte statt, ob vom Ortschaftsrat oder von Vereinen. Auch das Dretzeler Wappen - ein weidendes, silbernes Schaf über roten Balken - prangt nun an einer Saalwand.

Für das kommende Frühjahr plant der Verein, auf dem Lindenanger am Spielplatz eine Outdoor-Tischtennisplatte aufzustellen. Und eine sogenannte Waldschänke - eine überdachte Sitzgruppe aus Holz - soll hier noch aufgestellt werden. Zusammen mit dem Beachvolleyball-Feld gewinne der dörfliche Treffpunkt so weiter an Attraktivität.