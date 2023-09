Gemeinderat stimmt für drei Freiflächenphotovoltaikanlagen Wo in Elbe-Parey jetzt Solarparks gebaut werden

Die Diskussionen um die Freiflächenphotovoltaikanlagen in Güsen und Parey sind beendet. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend wurden alle drei Anlagen positiv beschieden.