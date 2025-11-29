Die Vogelgrippe wurde in einem Betrieb bei Zerbst nachgewiesen. Der Bestand von 66.000 Enten wird gekeult. Was bedeutet das für den Betrieb - das Weihnachtsgeschäft ist das wichtigste im Jahr.

Reuden/Anhalt - Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat den Verdachtsfall auf das Influenzavirus H5 N1 – die Vogelgrippe – in einem Entenmastbetrieb bei Zerbst bestätigt, darüber informierte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Amtliche Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung wurden bereits eingeleitet und werden aktuell durchgeführt. Durch den Landkreis wurde eine Sperrzone eingerichtet. Diese Allgemeinverfügung trat am Donnerstag in Kraft.