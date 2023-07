Zum Programm des 17. Elbauenfestes und des 8. Festes der Vereine auf dem Festplatz in Parey gehören unterschiedliche Programmpunkte. Die Volksstimme stellte einige Akteure dieser Live-Auftritte vor.

Die Showtanzgruppe „Poppys“ aus Hohenseeden ist am 13. August live auf der Festbühne in Parey zu erleben.

Parey - Zum Programm des 17. Elbauenfestes und des 8. Festes der Vereine auf dem Festplatz in Parey gehören unterschiedliche Programmpunkte. Die Volksstimme stellte einige Akteure dieser Live-Auftritte vor.

Immer ein Hingucker ist die Modegruppe „anno dazumal“, die von Ute Braune aus Hohenseeden geführt wird. Wie haben eigentlich die Menschen vor 100 Jahren gelebt? Wie sah ihr Alltag aus? Wie haben sie sich angezogen? Was können wir von ihnen heute noch lernen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Modegruppe „anno dazumal“ aus Hohenseeden seit 2006. Die Mitstreiter zeigten und zeigen auf vielen Veranstaltungen Kleider, Trachten, Hüte und Unterwäsche, wie sie die Landbevölkerung früher trug.

Alte Nachtwäsche vom Dachboden

Ihren Ursprung hatte die Modegruppe auf dem Dachboden von Berthold und Ute Braune. Als die Frau des Hauses einen alten Koffer mit Nachtwäsche fand, war sie der Ansicht, dass man so etwas nicht wegwerfen kann. Aus diesem Gedanken entwickelte sich die Idee, damit eine Modenschau zu gestalten. Und die Modegruppe „anno dazumal“ war geboren.

Ihren ersten Auftritt hatte „anno dazumal“ bei einer Frauentagsfeier im Reesdorfer „Waldhof“. Mit den Fundsachen aus dem Koffer vom Dachboden zeigten die Frauen, wie man sich früher zum Schlafen ins Bett gelegt hat. Es folgte prompt die Einladung zum Reesdorfer Dorffest. Von da an gab es eine Vielzahl an Anfragen für Auftritte. Leute brachten aber aus ihren eigenen Beständen auch alte Sachen zu Familie Braune nach Hohenseeden. Mit ihren begehrten Modenschauen geben die Models den Menschen Einblicke in das Leben und die Arbeit unserer Vorfahren.

Wie schon im Vorjahr wird sich „anno dazumal“ wieder den Besuchern auf dem Pareyer Festplatz präsentieren. Foto: Bettina Schütze

Die Modegruppe ist unter anderem ein gerngesehener Gast beim Kartoffelfest in Genthin und beim Elbauenfest sowie Tag der Vereine in Parey. Auch beim traditionellen Fischerfest in Wüstenjerichow trat „anno dazumal“ schon auf. Nicht wegzudenken sind die Models auch beim jährlichen Kartoffeltag der „Bauernscheune“ Hohenseeden anlässlich des Bauern- und Kleintiermarktes. Dort wird gezeigt, wie Kartoffeln geklappert und Kartoffelpuffer früher gebraten wurden.

Die Modegruppe „anno dazumal“ ist am Sonntag, 13. August, ab 13.45 Uhr auf der Festbühne zu erleben.

Hündin Amélie und Kakadu Paula sind dabei

„Janko’s zauberhafte Tiershow“ ist am Sonnabend, 12. August, ab 16.30 Uhr auf der Festbühne zu sehen. Janko Behring, ein zertifizierter Tierpsychologe aus Atzendorf, präsentiert lustig und auch mit etwas Magie seine tierischen Freunde, zu denen zum Beispiel die Hündin Amélie, der Kakadu Paula und andere tierische Überraschungsgäste gehören. Janko Behring hat Agrar- und Biotechnologie studiert. Die Show-Falknerei hat er in Belgien erlernt.

„Janko’s zauberhafte Tiershow“ wird besonders die kleinen Besucher erfreuen. Foto: Janko Behring

Mit Showtanz begeistert die Tanzgruppe „Poppys“ vom Hohenseed’ner Carnevalverein. Unter der Leitung von Mareen Rümschüssel, die als „Tanzmädchen“ begonnen hatte, brillieren die Tänzerinnen immer wieder aufs Neue. Begonnen hatte Mareen Rümschüssel damals mit einigen anderen als „Tanzgirl“. Mit der Zeit ist sie zu den „Poppys“, den großen Mädchen und Frauen, aufgestiegen.

Doch es blieb für Mareen Rümschüssel nicht nur beim Mittanzen. Sie brachte Ideen zur Umsetzung der ausgewählten Songs mit ein. Davon profitierten und profitieren bis heute die Kindertanzgruppe, die „Poppys“ und auch die Männertanzgruppe. Die kreativen Ideen bei den „Poppys“ kommen von vielen Gruppenmitgliedern. Die Tanzgruppe war bis jetzt ein fester Bestandteil eines jeden Programmes des Hohenseed’ner Carnevalvereins.

Am Sonntag, 13. August, können die Tanzkünste der „Poppys“ ab 13.15 Uhr auf der Festbühne in Parey bestaunt werden.