Die Zabakucker Kirchenruine erlebt ihre Premiere als Drehort eines Musikvideos mit der Berliner Band Orbital Gloom. Premiere auf YouTube ist am 6. Dezember.

Momentaufnahme von den Filmarbeiten in der Zabakucker Kirchenruine.

Zabakuck - Es sind nicht, wie in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, Bauarbeiter verschiedener Gewerke, die Leben in die verlassene Zabakucker Kirchenruine bringen. Schon gar nicht am Sonnabend.