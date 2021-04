Zirkusfamilie hat eine neue Bleibe in Genthin

Genthin. Es ist geschafft. Nach intensiver Suche ist eine neue Bleibe für den Tross der Familie Scholl mit ihrem Circus Danny Busch gefunden. Lars Bonitz, Geschäftsführer der Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG), bot der Familie in der vergangenen Woche einen Standort auf der Festwiese nahe dem Stadtkulturhaus an.

Derzeit werde dieser Bereich nicht genutzt und von Vorteil ist auch die Möglichkeit der Versorgung der Zirkuswagen mit Wasser und Strom. „Wir sind natürlich sehr erleichtert, dass wir unterkommen konnten“, sagt Zirkuschef Alexander Scholl.

Festwiese statt Baumarktplatz als Stellplatz

„Wir wollten gern in Genthin bleiben, da wir hier Freunde gefunden haben und uns wohl fühlen.“ Die Menschen seien freundlich und hätten die Familie in den vergangenen sehr schwierigen Monaten unterstützt. Mit seiner Frau Yvette und den vier Kindern verweile er in der kommenden Zeit in den Wagen auf der grünen Wiese .

Hintergrund des Umzuges: Nachdem im vergangenen Sommer das Gelände an der Berliner Chaussee versteigert wurde, war klar, dass der neue Eigentümer des ehemaligen Baumarktes, eine Immobilienfirma aus Wusterwitz, sowohl Gebäude als auch Umfeld weiterentwickeln werde. Denn unter dieser Prämisse hatte die Firma das Gelände gekauft.

Der Zirkus musste früher oder später weichen. Nach mehreren Fristen und der Einigung auf Verlängerungen, war im März klar, dass die Zirkusleute spätestens Mitte April umziehen werden. Zumal es Ende März auch keine Stromversorgung mehr gab.

Unternehmer stellt Halle für Zeltwagen zur Verfügung

Zirkuschef Scholl nahm Kontakt mit verschiedenen Grundstückseigentümern auf und war bei der QSG erfolgreich. „Ich kannte die Geschichte und habe im Gespräch mit der Familie die Verzweiflung gespürt nun eine Lösung finden zu müssen“, sagt Bonitz. Da die QSG nach wie vor Pächter der Festwiese sei, konnte in Absprache mit der Firma Inprotec als Eigentümer, die Stellfläche angeboten werden.

Ein weiterer Unternehmer aus Genthin konnte zudem eine Halle zur Verfügung stellen, in die der Zeltwagen untergestellt werden darf. Wichtig ist dies, da ein zusammengefaltetes Zirkuszelt nicht Wind und Wetter ausgesetzt werden sollte, da es sonst Schäden nimmt. „Für uns ist das ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit“, sagt Yvette Scholl. Lars Bonitz sei der Familie gegenüber sehr zuvorkommend gewesen und hätte bei den Problemen nach dem Umzug helfend zur Seite gestanden.

Nun gibt es zwar eine Sorge weniger, aber die Aussichten sind alles andere als rosig. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gab es für den Zirkus keine Auftritte mehr, Einnahmen brachen weg, neue Gastspiele nicht in Sicht. Seit geraumer Zeit sind die Zirkusleute auf Sozialhilfe angewiesen. Denn andere staatliche Unterstützung erhält die Familie nicht. Zweimal habe man im vergangenen Jahr Coronahilfen beantragt, doch diese wurden abgelehnt.

Keine Subventionen für Gewerbebetrieb „Zirkus“

Ein Zirkus ist ein Gewerbe, kein Kulturbetrieb. Daher erhalten Zirkusse keine Subventionen oder andere öffentliche Unterstützung. Doch die Kosten laufen weiter. Nach wie vor sind die mehr als 40 Tiere im niedersächsischen Celle untergebracht, denn auch im neuen Domizil ist für die Unterbringung von Pferden, Kamelen und Lamas kein Platz. Deren Verpflegung, aber auch die tierärztliche Versorgung muss aber weiterhin bezahlt werden. Zum Teil wird dies durch Futterspenden bestritten.

Die Hoffnung ruht nun auf einer Entspannung der Coronalage etwa durch verstärkte Impfungen. „Sobald wir wieder auftreten dürfen, werden wir dies tun“, verspricht Alexander Scholl. Dann wolle man auch wieder unterwegs sein, wie es sich für einen Zirkus gehört. Bis dahin wird im kleinen Rahmen trainiert. Vielleicht sehen die Genthiner die sechsköpfige Familie an warmen Frühlingstagen bei Proben auf der Festwiese. Denn weiterhin heißt es: Fit bleiben. Irgendwann geht es wieder los - ganz sicher.

Wer den Zirkus in seiner jetzigen Situation unterstützen möchte, kann sich telefonisch mit Familie Scholl in Verbindung setzen (01573/6732027).