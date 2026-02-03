Er ist einer der bekanntesten Spargelverkäufer im Genthiner Umland – und die Insolvenz ist offiziell. Bleibt die Frage, ob es überhaupt noch Spargel von ihm geben wird.

Zukunft des größten Spargelhofs im Jerichower Land ist ungewiss. Wie es um Hoffheinz aus Genthin steht

Genthin - Henning Hoffheinz zählte über viele Jahre zu den größten und bekanntesten Spargelverkäufern im Jerichower Land. Sein Spargelhof war für viele Menschen aus der Region eine feste Anlaufstelle in der Saison – der Hofladen nahe der alten BBS genoss einen guten Ruf, die Produkte galten als qualitativ hochwertig, der Betrieb als bodenständig und beliebt.