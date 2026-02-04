weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Erneuerbare Energien im Harz: Geplanter Windpark beschäftigt den Ortschaftsrat im Schachdorf Ströbeck

Erneuerbare Energien im Harz Geplanter Windpark beschäftigt den Ortschaftsrat im Schachdorf Ströbeck

Seit fünf Jahren ist der Bau eines Windparks im Dreieck Ströbeck - Aspenstedt - Sargstedt ein Thema im Landkreis Harz. Nun sind erste Entscheidungen gefallen.

Von Thomas Kügler 04.02.2026, 14:00
Wenn die Kommunalpolitik in Halberstadt keine Vorranggebiet für Windkraft festgelegt, könnten Betreiber bald überall bauen, wo sie wollen.
Wenn die Kommunalpolitik in Halberstadt keine Vorranggebiet für Windkraft festgelegt, könnten Betreiber bald überall bauen, wo sie wollen. Symbolfoto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Ortschaftsrats im Schachdorf Ströbeck ist umfangreich. Ein Punkt sorgt für besondere Emotionen: der geplante Bau eines Windparks in der Feldflur zwischen dem Schachdorf sowie Aspenstedt und Sargstedt. Am 9. Februar will Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD) den Rat und die Einwohner über die neuesten Entwicklungen informieren.