Seit fünf Jahren ist der Bau eines Windparks im Dreieck Ströbeck - Aspenstedt - Sargstedt ein Thema im Landkreis Harz. Nun sind erste Entscheidungen gefallen.

Wenn die Kommunalpolitik in Halberstadt keine Vorranggebiet für Windkraft festgelegt, könnten Betreiber bald überall bauen, wo sie wollen.

Halberstadt. - Die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Ortschaftsrats im Schachdorf Ströbeck ist umfangreich. Ein Punkt sorgt für besondere Emotionen: der geplante Bau eines Windparks in der Feldflur zwischen dem Schachdorf sowie Aspenstedt und Sargstedt. Am 9. Februar will Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD) den Rat und die Einwohner über die neuesten Entwicklungen informieren.