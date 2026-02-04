Erneuerbare Energien im Harz Geplanter Windpark beschäftigt den Ortschaftsrat im Schachdorf Ströbeck
Seit fünf Jahren ist der Bau eines Windparks im Dreieck Ströbeck - Aspenstedt - Sargstedt ein Thema im Landkreis Harz. Nun sind erste Entscheidungen gefallen.
04.02.2026, 14:00
Halberstadt. - Die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Ortschaftsrats im Schachdorf Ströbeck ist umfangreich. Ein Punkt sorgt für besondere Emotionen: der geplante Bau eines Windparks in der Feldflur zwischen dem Schachdorf sowie Aspenstedt und Sargstedt. Am 9. Februar will Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD) den Rat und die Einwohner über die neuesten Entwicklungen informieren.