weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Erinnerung an NS-„Aktion T4“: Gegen das Vergessen: Wernigerode setzt Stolperstein für Marie Henning

Erinnerung an NS-„Aktion T4“ Gegen das Vergessen: Wernigerode setzt Stolperstein für Marie Henning

Ermordet, verschwiegen, vergessen: Mehr als 80 Jahre nach ihrem Tod erhält Marie Henning späte Anerkennung. Ein Stolperstein erinnert in Wernigerode an ihr tragisches Schicksal.

Von Sandra Reulecke 04.02.2026, 14:30
Späte Würdigung für Marie Henning: An der Wernigeröder Friedrichstraße wurde am 3. Februar ein Stolperstein für sie verlegt.
Späte Würdigung für Marie Henning: An der Wernigeröder Friedrichstraße wurde am 3. Februar ein Stolperstein für sie verlegt. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Ihr Tod liegt mehr als 80 Jahre zurück. Dennoch stehen Werner Goch Tränen in den Augen, wenn er von seiner Großtante spricht: Marie Henning wurde ermordet. „Ich fühle mich betroffen, aber auch glücklich“, sagt der 76-Jährige. Glücklich, weil die Geschichte seiner Vorfahrin aus der Vergessenheit geholt wurde.