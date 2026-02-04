Am Schloss Wernigerode startet 2026 der nächste große Bauabschnitt – diesmal trifft es die wichtige Schlosszufahrt. Weil die Straße ab dem Schlosstor komplett erneuert wird, müssen Anwohner, Besucher und Betriebe mit spürbaren Einschränkungen rechnen.

Wernigerodes Schlosszufahrt wird saniert: Was Besucher und Anwohner jetzt wissen müssen

Die Straße Am Schloss in Wernigerode ist in den nächsten Monaten zwischen Tor und Terrasse Baustelle.

Wernigerode - Das Schloss Wernigerode wird seit Ende 2022 für rund 14 Millionen Euro umfassend saniert und modernisiert, um das Harzer Märchenschloss barrierefreier zugänglich zu machen. Nach dem Einbau von Fahrstühlen, der Sanierung der Freiterrasse und Ausbesserung der Schlossmauern liegt der Fokus der Arbeiten 2026 auf dem Ausbau der Schlosszufahrt – der ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden.