  4. Literatur in Genthin: Zwischen Krieg und Gegenwart: Edlef Köppen bleibt lebendig

Mit den Edlef-Köppen-Tagen erinnert Genthin auch 2026 an seinen bekanntesten Schriftsteller. Was die Woche zu bieten hat.

Von Robert Sonntag 21.02.2026, 10:26
Der Schriftsteller Edlef Köppen ist einer der bedeutensten der Stadt Genthin.
Der Schriftsteller Edlef Köppen ist einer der bedeutensten der Stadt Genthin. Foto: Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Genthin - Edlef Köppen, der in Genthin geborene Schriftsteller zählt bis heute zu den bedeutendsten literarischen Persönlichkeiten, die die Stadt hervorgebracht hat. Auch wenn seine Karriere nie die enorme Popularität einiger Zeitgenossen erreichte – etwa die des Lyrikers Rainer Maria Rilke, mit dem er zeitweise in München lebte – ist Köppens literarisches Wirken keineswegs zu unterschätzen.