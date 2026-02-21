Mit den Edlef-Köppen-Tagen erinnert Genthin auch 2026 an seinen bekanntesten Schriftsteller. Was die Woche zu bieten hat.

Der Schriftsteller Edlef Köppen ist einer der bedeutensten der Stadt Genthin.

Genthin - Edlef Köppen, der in Genthin geborene Schriftsteller zählt bis heute zu den bedeutendsten literarischen Persönlichkeiten, die die Stadt hervorgebracht hat. Auch wenn seine Karriere nie die enorme Popularität einiger Zeitgenossen erreichte – etwa die des Lyrikers Rainer Maria Rilke, mit dem er zeitweise in München lebte – ist Köppens literarisches Wirken keineswegs zu unterschätzen.