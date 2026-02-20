Im Wernigeröder AfD-Ortsverband brodelt es. Einige Mitglieder stoßen sich wegen seiner Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst an der Nominierung von Frank-Ronald Bischoff als Direktkandidat zur Landtagswahl. Nun ist obendrein ein Arbeitsvertrag aufgetaucht, der Fragen aufwirft.

Wernigerode/Badeborn. - Der AfD-Kommunalpolitiker Frank-Ronald Bischoff (77) soll bei der Landtagswahl am 6. September im Wahlkreis 16 (Wernigerode, Stadt Oberharz, Harzgerode) Partei als Direktkandidat ins Rennen gehen. Das gefällt wegen Bischoffs Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst nicht jedem im Ortsverband. Nun ist ein Vertrag aufgetaucht, der für einen bösen Verdacht sorgt.