Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Zoff bei AfD im Harz: Brisantes Papier bringt Direktkandidat Bischoff in Erklärungsnot

Im Wernigeröder AfD-Ortsverband brodelt es. Einige Mitglieder stoßen sich wegen seiner Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst an der Nominierung von Frank-Ronald Bischoff als Direktkandidat zur Landtagswahl. Nun ist obendrein ein Arbeitsvertrag aufgetaucht, der Fragen aufwirft.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 21.02.2026, 10:46
Mitglieder des Wernigeröder AfD-Ortsverbandes stoßen sich an der Nominierung von Frank-Ronald Bischoff als Direktkandidat zur Landtagswahl am 6. September. Symbolfoto: dpa

Wernigerode/Badeborn. - Der AfD-Kommunalpolitiker Frank-Ronald Bischoff (77) soll bei der Landtagswahl am 6. September im Wahlkreis 16 (Wernigerode, Stadt Oberharz, Harzgerode) Partei als Direktkandidat ins Rennen gehen. Das gefällt wegen Bischoffs Vergangenheit beim DDR-Geheimdienst nicht jedem im Ortsverband. Nun ist ein Vertrag aufgetaucht, der für einen bösen Verdacht sorgt.