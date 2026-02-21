weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Wienrode hofft auf die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes. Die Initiatoren stellen ihr Projekt „Unser Schopp“ in einem weiteren Infoabend vor.

Von Jens Müller 21.02.2026, 10:00
Ein möglicher Standort für den Container-Konsum "Unser Schopp" in Wienerode: auf der Grünfläche hinter dem Dorfgemeinschaftshaus und alter Feuerwehr.
Ein möglicher Standort für den Container-Konsum "Unser Schopp" in Wienerode: auf der Grünfläche hinter dem Dorfgemeinschaftshaus und alter Feuerwehr. Foto: Jens Müller

Wienrode. - Die Wienröder haben die Hoffnung auf eine Einkaufsmöglichkeit direkt in ihrem Dorf noch nicht aufgegeben. Wie Bürgermeister Mario Wenske (CDU) mitteilt, halte der Ortschaftsrat weiter an der Initiative des Start-ups „Unser Schopp" aus Zörbig fest. Dazu soll es am Montag, 23. Februar 2026, einen weiteren Infoabend für alle Einwohner und Interessierten geben. Beginn ist um 18.30 Uhr.