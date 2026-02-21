Mario Tänzer und sein Team vom Fahrzeugmuseum Benneckenstein sind wieder in „Titanen aus Stahl“ zu sehen. Die TV-Serie geht bereits in die dritte Staffel. Und es gibt eine weitere Neuigkeit.

Neue Serienstaffel: Harzer Museums-Team ist wieder im Fernsehen bei DMAX zu sehen

Mario Tänzer und sein Team vom Ostdeutschen Fahrzeugmuseum Benneckenstein sind wieder im TV zu sehen.

Benneckenstein. - Alte Maschinen, neue Missionen: Die Serie „Titanen aus Stahl“ des Fernsehsenders DMAX geht in die nächste Runde. Ab Montag, dem 23. Februar 2026, werden immer montags ab 20.15 Uhr zwölf neue Episoden jeweils in Doppelfolgen gezeigt. In der dritten Staffel mit dabei und in jeder Folge vertreten ist wieder das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum Benneckenstein.