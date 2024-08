Das Halberstädter Amtsgericht verurteilt einen Mann aus dem Vorharz, dem eine lange Liste von Straftaten zur Last gelegt wurde. Die Entscheidung basiert auf einer Vielzahl von Indizien.

Halberstadt/Schwanebeck/ MZ. - „Egal, was wir machen, das Unverständnis wird bleiben.“ Das erklärt die Vorsitzende Richterin, als sie mündlich das Urteil begründet, das ihre Strafkammer am Amtsgericht Halberstadt in einem bundesweit viel beachteten Prozess gefällt hat.