Sie sorgt für die Trinkwasserversorgung im mitteldeutschen Raum: Die Rappbodetalsperre im Oberharz. Doch ihr Wasserstand ist seit einiger Zeit gering. Was das für Gründe hat und wann der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt mit Besserung rechnet.

Zu niedriger Wasserstand bei Rappbodetalsperre im Oberharz? So steht es um die Wasserversorgung

Wegen zu wenig Niederschlag ist der Wasserstand der Rappbodetalsperre im Harz aktuell eher niedrig.

Rübeland. - Sie ist Deutschlands größte Staumauer und sichert seit mehreren Jahrzehnten die Trinkwasserversorgung im mitteldeutschen Raum. Doch im Wasserbecken der Rappbodetalsperre im Oberharz befindet sich seit einiger Zeit auffallend wenig Wasser, worauf auch einige Leser aufmerksam machten. Wie steht es aktuell um die Versorgung mit Trinkwasser in der nächsten Zeit.