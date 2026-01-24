Die Ortsbürgermeister in Oschersleben ziehen ein Fazit über die Probleme und Erfolge des vergangenen Jahres und verraten schon jetzt, was 2026 alles ansteht. Heute: Der Ortsbürgermeister aus Klein Oschersleben, Jörg Gildemeister.

Zu einem größeren Ausfall der Straßenbeleuchtung an mehreren Stellen in Klein Oschersleben ist es in den vergangenen Monaten gekommen.

Klein Oschersleben - Viel passiert ist in den vergangenen Monaten in Oschersleben und seinen Ortsteilen. Die Ortsbürgermeister ziehen ein Fazit und sprechen über Herausforderungen sowie positive Ereignisse. Auch neue Ideen und Pläne für 2026 werden verraten. Heute stellt sich der Ortsbürgermeister aus Klein Oschersleben, Jörg Gildemeister, den Fragen. Er gibt das Meinungsbild des Ortschaftsrates wieder.