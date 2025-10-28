Online-Banking und Filialnetz „Abzocke“ mit Hausbankprogramm? Wie Kunden der Harzsparkasse Kontogebühren vermeiden
Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse sorgen für Ärger bei Kunden ohne Online-Banking. Das Kreditinstitut verteidigt sein Modell – doch was steckt wirklich hinter dem „Hausbankprogramm“?
28.10.2025, 10:00
Landkreis Harz. - Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse erzürnen Uwe Haupt aus Halberstadt: „Viele ältere Bürger, die kein Internet haben, werden förmlich abgezockt“, klagt der 65-Jährige. Kritik, die die Bank mit mehr als 100.000 Kunden im Landkreis nicht auf sich sitzen lassen möchte.