Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse sorgen für Ärger bei Kunden ohne Online-Banking. Das Kreditinstitut verteidigt sein Modell – doch was steckt wirklich hinter dem „Hausbankprogramm“?

Die Harzsparkasse hat 24 Filialen mit Personal als Ansprechpartner in ihrem Geschäftsgebiet - hier die Hauptgeschäftsstelle in Wernigerode.

Landkreis Harz. - Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse erzürnen Uwe Haupt aus Halberstadt: „Viele ältere Bürger, die kein Internet haben, werden förmlich abgezockt“, klagt der 65-Jährige. Kritik, die die Bank mit mehr als 100.000 Kunden im Landkreis nicht auf sich sitzen lassen möchte.