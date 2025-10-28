Der Magdeburger Florapark muss den nächsten Verlust hinnehmen. Ein weiteres großes Geschäft in dem Einkaufszentrum hat jetzt die Schließung angekündigt.

Magdeburg. - Im Magdeburger Florapark stehen bereits viele Ladenflächen leer. Nun kommt in wenigen Wochen ein weiteres Geschäft hinzu, das sich aus dem Einkaufszentrum am Olvenstedter Graseweg zurückziehen wird. Der Ausverkauf hat bereits begonnen.