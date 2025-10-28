weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Real weg, E-Center fehlt: Florapark Magdeburg verliert weiteres Geschäft

Einkaufszentrum leidet nach Real-Aus Nächster Verlust für Magdeburger Florapark: Großes Geschäft schließt

Der Magdeburger Florapark muss den nächsten Verlust hinnehmen. Ein weiteres großes Geschäft in dem Einkaufszentrum hat jetzt die Schließung angekündigt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 28.10.2025, 11:57
Im Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg schließt demnächst ein großes Geschäft.
Im Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg schließt demnächst ein großes Geschäft. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Im Magdeburger Florapark stehen bereits viele Ladenflächen leer. Nun kommt in wenigen Wochen ein weiteres Geschäft hinzu, das sich aus dem Einkaufszentrum am Olvenstedter Graseweg zurückziehen wird. Der Ausverkauf hat bereits begonnen.