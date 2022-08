Achtung Schulanfang: Autofahrer aufgepasst

Am 25. August beginnt in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr, kurz darauf starten zusätzlich die Abc-Schützen. Wie deren Schulweg ein Stück sicherer gemacht werden soll.

Anderbeck - Die Sommerferien sind vorbei – für die Schüler im Land beginnt ab morgen wieder der Ernst des Lebens. Um auch die Autofahrer daran zu erinnern und zu mehr Vorsicht zu gemahnen, werden bereits seit vielen Jahren zum Schulstart Banner in der Nähe von Schulen aber auch darüber hinaus angebracht. So auch in der Gemeinde Huy. Wer aufmerksam durch die einzelnen Dörfer fährt, hat in den vergangenen Tagen vielerorts unterschiedliche Exemplare mit gleichem Anliegen entdecken können.