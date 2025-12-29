Vor Weihnachten wurde die B 189 bei Wolmirstedt überraschend gesperrt. Nun wurde bekannt: Die Bauarbeiten dauern länger, als ursprünglich geplant.

Wolmirstedt. - Die B189 ist die wichtigste Verbindung zwischen Magdeburg und Stendal und genau diese Straße ist seit dem 23. Dezember zwischen der Abfahrt Wolmirstedt von der A14 und Mose voll gesperrt. Autofahrer müssen derzeit lange Umwege in Kauf nehmen. Ursprünglich sollte die Strecke ab 6. Januar wieder befahrbar sein. Dieser Termin ist nicht zu halten.