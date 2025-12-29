weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Rettung aus riskanten Situationen: Neue Spezialeinheit für Burger Wasserwacht

Der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen auf Wangerooge ist für die Burger Wasserwacht des DRK das Highlight des Jahres gewesen. Für das kommende Jahr ist ein ganz besonderes Highlight geplant - eine neue Spezialeinheit.

Von Thomas Pusch 29.12.2025, 18:15
Jens Hofmann wurde 2024 im Rahmen eines Fackellaufs von Deutschland nach Italien von der Brücke über den Niegripper Kanal abgeseilt. Foto: Thomas Pusch

Burg - Einen riesigen Erfolg feierte die DRK-Wasserwacht Burg bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen auf Wangerooge. Die Burger belegten den dritten Platz. Im kommenden Jahr wollen sie auf noch größere Herausforderungen vorbereitet sein - mit einer Spezialeinheit.