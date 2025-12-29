Rettung aus riskanten Situationen Neue Spezialeinheit für Burger Wasserwacht
Der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen auf Wangerooge ist für die Burger Wasserwacht des DRK das Highlight des Jahres gewesen. Für das kommende Jahr ist ein ganz besonderes Highlight geplant - eine neue Spezialeinheit.
Burg - Einen riesigen Erfolg feierte die DRK-Wasserwacht Burg bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen auf Wangerooge. Die Burger belegten den dritten Platz. Im kommenden Jahr wollen sie auf noch größere Herausforderungen vorbereitet sein - mit einer Spezialeinheit.