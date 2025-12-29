Rettung aus riskanten Situationen Neue Spezialeinheit für Burger Wasserwacht

Der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen auf Wangerooge ist für die Burger Wasserwacht des DRK das Highlight des Jahres gewesen. Für das kommende Jahr ist ein ganz besonderes Highlight geplant - eine neue Spezialeinheit.