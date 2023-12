Massiver Ölverlust auf der Bundesstraße 244 Akute Umweltgefahren: 400 Meter lange Ölspur am Kreisel in Zilly

Eine riesige Ölspur auf der Bundesstraße 244 in Zilly hat Feuerwehren, Polizei und Experten für Ölbeseitigung stundenlang beschäftigt und den Verkehr behindert - was am Dienstag passiert ist.