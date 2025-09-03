Mehrere Feuerwehren aus den Osterwiecker Ortsteilen sind am Mittwochnachmittag (3. September) alarmiert worden. Zwischen Veltheim und Steinmühle brannte eine Kompostieranlage. So liefen die Löscharbeiten.

Alarm bei Osterwieck: Kompostieranlage steht in Flammen

Mit Wasser aus einer Wasserkaupe konnte das Feuer in der Kompostieranlage bei Osterwieck rasch gelöscht werden.

Veltheim/Osterode. - Ein Feueralarm hat am Mittwochnachmittag (3. September) die Feuerwehren rund um Osterwieck in Atem gehalten. Hessen, Veltheim, Rhoden und Osterode: Kameraden dieser vier Ortswehren mussten ausrücken, weil zwischen Veltheim und Steinmühle im Großen Bruch eine Kompostanlage brannte.