  4. Feuer im Harzkreis: Alarm bei Osterwieck: Kompostieranlage steht in Flammen

Mehrere Feuerwehren aus den Osterwiecker Ortsteilen sind am Mittwochnachmittag (3. September) alarmiert worden. Zwischen Veltheim und Steinmühle brannte eine Kompostieranlage. So liefen die Löscharbeiten.

Von Dennis Lotzmann und Vera Heinrich 03.09.2025, 17:50
Mit Wasser aus einer Wasserkaupe konnte das Feuer in der Kompostieranlage bei Osterwieck rasch gelöscht werden.
Veltheim/Osterode. - Ein Feueralarm hat am Mittwochnachmittag (3. September) die Feuerwehren rund um Osterwieck in Atem gehalten. Hessen, Veltheim, Rhoden und Osterode: Kameraden dieser vier Ortswehren mussten ausrücken, weil zwischen Veltheim und Steinmühle im Großen Bruch eine Kompostanlage brannte.