Vier Schafe sind am Stadtrand von Halberstadt mutmaßlich Wölfen zum Opfer gefallen. Die Raubtiere sind auch für Hunde ein nicht zu unterschätzendes Risiko, betont Alexander Räuscher. Er ist der wolfspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.

Halberstadt. - „Ein Wolf will einen Hund nicht nur mal beschnuppern, weil er neugierig ist“, betont Alexander Räuscher, der wolfspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „So etwas zu sagen, wiegt Hundehalter in falscher Sicherheit. Natürlich sind ihre Tiere in Gefahr.“