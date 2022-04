Als die Hessener Zuckerfabrik verschwand

Der Straßenname An der Zuckerfabrik und ein Schornsteinsockel auf dem Acker erinnern noch daran, dass es in Hessen einst eine Zuckerfabrik gab. Vor 25 Jahren begann deren Abriss.

Das war im Januar 1997 der erste Einruck, wenn man auf der Bundesstraße 79 aus Niedersachsen in den Landkreis Halberstadt hineinfuhr. Doch die Stunden dieser Silhouette waren gezählt.

Hessen - Während heute in Schladen, Klein-Wanzleben und Könnern die weit und breit nächsten Zuckerfabriken stehen, gab es diese früher quasi alle paar Kilometer. Halberstadt und Osterwieck hatten eine, aber beispielsweise auch Dedeleben, Aderstedt, Derenburg, Wasserleben und Hessen. In Osterwieck wurde der Abriss der riesigen Fabrikgebäude Ende 1996 abgeschlossen. Nachfolgend begann der Abriss der Ruine in Hessen. Das war vor genau 25 Jahren.