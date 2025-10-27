Medizinische Versorgung im Harz Nächster Verlust für Halberstadt: Ameos schließt stationäre Frauenklinik
Die Kette von Verlusten medizinischer Angebote im Raum Halberstadt reißt nicht ab. Nach der Geburtsklinik, die Anfang 2024 nach einer millionenschweren Modernisierung überraschend geschlossen wurde, verlagert die Ameos-Gruppe nun die stationäre Frauenklinik. Welche Konsequenzen das hat.
27.10.2025, 06:00
Halberstadt/Aschersleben. - Frauen aus dem Raum Halberstadt müssen sich ab Dezember 2025 neu orientieren: Steht bei ihnen eine stationäre gynäkologische Behandlung an, ist das Ameos-Klinikum in Halberstadt dann kein Anlaufpunkt mehr für sie. Die Ameos-Ost-Gruppe schließt die stationäre Frauenklinik in Halberstadt. Entsprechende Informationen der Redaktion hat Marcus Geppert als Sprecher der Ameos-Ost-Gruppe auf Anfrage bestätigt.