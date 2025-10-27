Die Kette von Verlusten medizinischer Angebote im Raum Halberstadt reißt nicht ab. Nach der Geburtsklinik, die Anfang 2024 nach einer millionenschweren Modernisierung überraschend geschlossen wurde, verlagert die Ameos-Gruppe nun die stationäre Frauenklinik. Welche Konsequenzen das hat.

Notfalls können Patientinnen auch per Helikopter vom Ameos-Klinikum Halberstadt in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Halberstadt/Aschersleben. - Frauen aus dem Raum Halberstadt müssen sich ab Dezember 2025 neu orientieren: Steht bei ihnen eine stationäre gynäkologische Behandlung an, ist das Ameos-Klinikum in Halberstadt dann kein Anlaufpunkt mehr für sie. Die Ameos-Ost-Gruppe schließt die stationäre Frauenklinik in Halberstadt. Entsprechende Informationen der Redaktion hat Marcus Geppert als Sprecher der Ameos-Ost-Gruppe auf Anfrage bestätigt.