Die Frauenklinik am Halberstädter Ameos-Krankenhaus wird geschlossen. Drei Gründe sprechen dafür, dass diese Entscheidung nicht wirklich überraschend kommt.

Ameos verlegt Halberstädter Frauenklink nach Aschersleben: Nicht wirklich ein Drama (Kommentar)

Halberstadt/Aschersleben. - Keine Frage: Erst der Verlust der Geburts- und jetzt der der Frauenklinik - die Einwohner rund um Halberstadt haben zumindest auf den ersten Blick allen Grund, sauer zu sein. Aber ist der Ameos-Gruppe dafür ein Vorwurf zu machen?