Gesundheit in Halberstadt „Wir bleiben dabei“: Ameos hält trotz Kritik an Plänen für Zentralkrankenhaus im Harz fest

Das Ameos Klinikum in Halberstadt hat unruhige Zeiten hinter sich. Das soll sich ändern. Die Pläne für den Bau eines Zentralkrankenhaus sorgen dabei weiter für Zündstoff im Harz. Welches Angebot die neue Leitung der Konkurrenz macht.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 16.02.2026, 12:17
Ameos setzt im Krankenhaus in Halberstadt neue Schwerpunkte und bietet andern Häusern die Zusammenarbeit an.
Ameos setzt im Krankenhaus in Halberstadt neue Schwerpunkte und bietet andern Häusern die Zusammenarbeit an. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Seit dem 1. Januar ist Carina Krammer die neue Leiterin im Ameos-Krankenhaus in Halberstadt. Nach unruhigen Zeiten will sie das Haus zurück in ruhiges Fahrwasser bringen. Zusammen mit Regionalgeschäftsführer Arist Hartjes hat die 28-jährige ein großes Ziel – das heißt „Zentralkrankenhaus für den Landkreis Harz“.