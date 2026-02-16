Seit den Baustellen auf dem Magdeburger Ring staut sich der Verkehr oft vor der Ausfahrt Wiener Straße. Ob nun endlich eine Lösung des Problems ins Rollen kommt.

Stau auf dem Magdeburger Ring: Ist diese Idee die Rettung der Autofahrer?

Blick auf die Abfahrt vom Magdeburger Ring auf die Wiener Straße.

Magdeburg. - Seitdem die Brücke des Magdeburger Rings über die Halberstädter Straße fehlt und der Bau einer Behelfsbrücke vorbereitet wird, staut sich der Verkehr oft vor der letzten freien Ausfahrt Wiener Straße zurück. CDU-Stadtrat Frank Schuster hatte daher eine spezielle Idee.