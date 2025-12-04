Chor in Not Wie eine 71-Jährige den Calvörder Chor „Harmonie“ rettet

Als der Chor kurz vor dem Aus steht, springt Anneliese Preuß aus Gardelegen spontan ein. Was sie plant, verspricht neue Klänge und überraschende Momente – worauf sich das Publikum beim Adventssingen in Calvörde und Etingen freuen kann.