Sanierung und Neubau für über 100 Millionen Euro? Getec-Arena und neue Mega-Halle? Magdeburgs Stadtrat hat Entscheidung getroffen
Die Getec-Arena soll saniert werden. Dafür hat sich Magdeburgs Stadtrat am Donnerstag, 4. Dezember, ausgesprochen. Parallel ist die Entscheidung zum geplanten Arena-Neubau gefallen.
Aktualisiert: 04.12.2025, 20:09
Magdeburg. - Als die Stadt Magdeburg ihre Pläne für einen Arena-Neubau in der Nähe der Getec-Arena offenbarte, ging ein Aufschrei durch die Stadtpolitik. In den Fachausschüssen herrschte Einigkeit: Sanierung ja, 100-Millionen-Euro-Neubau, nein. Nun hat der Stadtrat eine finale Entscheidung getroffen.