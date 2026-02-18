Archäologische Sensation: Bei Deersheim (Harzkreis) wurden römische Marschlager nachgewiesen. Die Funde zeigen, dass römische Truppen viel weiter in das freie Germanien vordrangen als bislang bekannt. Die neuen Erkenntnisse könnten die Geschichtsbücher grundlegend verändern.

Bei den Ausgrabungen in Deersheim erfolgte die Dokumentation des charakteristischen römischen Spitzgrabens.

Deersheim. - Die Geschichtsbücher über die römische Präsenz in Mitteldeutschland müssen neu geschrieben werden. Was lange Zeit nur vermutet wurde, ist nun wissenschaftliche Gewissheit: Römische Legionen stießen weit tiefer in das freie Germanien vor als bisher archäologisch belegbar. Auch im Harz waren die Römer.