Handyverbot für Schüler Die Politik diskutiert, das Ministerium schaut nur zu: Schulen werden im Stich gelassen (Kommentar)

Ein Verbot von Handys - für Schüler bis zum Alter von 16 Jahren. Darüber soll schon bald entschieden werden. Dass das mindestens sehr spät ist, zeigt die Situation in der realen Welt, nämlich den Schulen. Die werden mit dem großen Thema allein gelassen.