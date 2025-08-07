Polizei sucht nach gefährlichem Diebesgut Spektakulärer Einbruch in Osterwieck: Wie die Täter in hochgesicherte Arsenfabrik gelangt sind

Gut zwei Wochen nach dem spektakulären Einbruch in die Arsenfabrik in der Harzstadt Osterwieck kommen immer mehr Details ans Licht. Zugleich stellen sich viele Fragen, auf die es von der Polizei und der betroffenen Firma zumindest einige Antworten gibt.