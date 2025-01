Gesundheitservice im Lebensmittelkiosk Nach dem Einkaufen Video-Sprechstunde beim Arzt: Wie das neue Angebot in Sachsen-Anhalt funktioniert

Parallel zum Einkauf Kontakt kurz zum Arzt per Video: Was nach Zukunftsmusik klingt, könnte in Sachsen-Anhalt bald Realität werden. Der Nahversorger Enso peilt für seine Filialen ein zusätzliches medizinisches Angebot an.