Was willst du später mal werden? Eine Frage, die junge Menschen oft nervt. Schließlich gibt es Hunderte Möglichkeiten. Hilfe gibt es hier mit Angeboten, die Natali Hufmüller in Halberstadt koordiniert.

Natali Hufmüller kümmert sich in der AWZ GmbH Halberstadt um die vielfältigen Angebote der Berufsorientierung für Schüler.

Halberstadt. - Sie kennt die Situation selbst: Die Schule ist geschafft, aber man hat keinen Plan, was man beruflich machen will. Von daher ist Natali Hufmüller froh, Jugendlichen aus der Region rund um Halberstadt in dieser Frage Unterstützung bieten zu können. Ganz konkret.