Verkehr im Harz Aufkleber an Fahrrädern in Halberstadt: Warum und wie das Ordnungsamt durchgreift
Herrenlose Fahrräder bekommen in Halberstadt einen Aufkleber. Was steckt dahinter und wohin kommen die Drahtesel?
22.10.2025, 06:00
Halberstadt. - Bisher kannte man das nur von Autos. Herrenlose Fahrzeuge bekommen von Ordnungskräften einen Aufkleber - verbunden mit der Aufforderung, das Gefährt innerhalb einer kurzen Frist aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Geschieht dies nicht, wird das Fahrzeug auf Kosten der Eigentümer entsorgt. Doch was passiert anschließend?