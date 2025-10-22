Herrenlose Fahrräder bekommen in Halberstadt einen Aufkleber. Was steckt dahinter und wohin kommen die Drahtesel?

Aufkleber an Fahrrädern in Halberstadt: Warum und wie das Ordnungsamt durchgreift

Der Aufkleber macht klar: Spätestens in zwei Wochen wird das verwaiste Fahrrad aus dem Stadtbild von Halberstadt entfernt.

Halberstadt. - Bisher kannte man das nur von Autos. Herrenlose Fahrzeuge bekommen von Ordnungskräften einen Aufkleber - verbunden mit der Aufforderung, das Gefährt innerhalb einer kurzen Frist aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Geschieht dies nicht, wird das Fahrzeug auf Kosten der Eigentümer entsorgt. Doch was passiert anschließend?