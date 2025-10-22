weather regenschauer
Herrenlose Fahrräder bekommen in Halberstadt einen Aufkleber. Was steckt dahinter und wohin kommen die Drahtesel?

Von Thomas Kügler 22.10.2025, 06:00
Der Aufkleber macht klar: Spätestens in zwei Wochen wird das verwaiste Fahrrad aus dem Stadtbild von Halberstadt entfernt.
Der Aufkleber macht klar: Spätestens in zwei Wochen wird das verwaiste Fahrrad aus dem Stadtbild von Halberstadt entfernt. Foto: Stadt Halberstadt/ H. Wegener

Halberstadt. - Bisher kannte man das nur von Autos. Herrenlose Fahrzeuge bekommen von Ordnungskräften einen Aufkleber - verbunden mit der Aufforderung, das Gefährt innerhalb einer kurzen Frist aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Geschieht dies nicht, wird das Fahrzeug auf Kosten der Eigentümer entsorgt. Doch was passiert anschließend?