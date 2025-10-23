Schulprobleme treffen Arbeitsmarkt Bleiben Ausbildungsstellen im Harz unbesetzt wegen fehlender Qualifikation der Jugend?
Zum Start ins neue Ausbildungsjahr häufen sich Beschwerden über die mangelnde Qualifikation des Berufsnachwuchs. Inwieweit auch der Ausbildungsmarkt im Landkreis Harz in der Krise steckt, zeigt ein Blick in Unternehmen aus Halberstadt, Wernigerode und Osterwieck sowie in die Schülerschaft.
Aktualisiert: 23.10.2025, 11:53
Landkreis Harz. - Zu dumm, zu unmotiviert, zu disziplinlos: Die Klagen von Ausbildungsbetrieben über die Qualität der Bewerbungen reißen nicht ab. Laut Agentur für Arbeit waren von 1.128 gemeldeten Ausbildungsstellen 2024/25 im Landkreis Harz Ende August noch 241 unbesetzt. Im Gegenzug kamen auf 100 unbesetzte Berufsausbildungsstellen 76 unversorgte Bewerber.