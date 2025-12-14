Wirtschaft in der Krise Automobilzulieferer im Harz unter Druck: Trump-Zölle, E-Mobilität und China
Die Dauerkrise in der Wirtschaft belastet auch den Harz: Automobilzulieferer kämpfen mit sinkenden Verkaufszahlen und der Transformation zur Elektromobilität. Welche Rolle die US-Zölle dabei spielen und warum die Hoffnung vieler Unternehmer schwindet.
14.12.2025, 10:28
Landkreis Harz. - Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Auch im Harz sind Unternehmen von den Folgen betroffen. Dabei sehen sich die Betriebe in der Region mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die über die Zölle hinausgehen.