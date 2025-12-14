Die Dauerkrise in der Wirtschaft belastet auch den Harz: Automobilzulieferer kämpfen mit sinkenden Verkaufszahlen und der Transformation zur Elektromobilität. Welche Rolle die US-Zölle dabei spielen und warum die Hoffnung vieler Unternehmer schwindet.

Zölle aus den USA, hohe Energiekosten, starker Wettbewerb mit China: Vertreter der Harzer Wirtschaft schauen pessimistisch in die Zukunft: von links Ralf Grimpe, IHK-Geschäftsstelle Harz, Nanostone-Geschäftsführer Christian Goebbert und IHK-Vizepräsident Nils Appelt.

Landkreis Harz. - Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Auch im Harz sind Unternehmen von den Folgen betroffen. Dabei sehen sich die Betriebe in der Region mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die über die Zölle hinausgehen.