Wirtschaft im Harz Autoplus baut neue Filiale in Halberstadt: Wann die Eröffnung geplant ist
In Halberstadt entsteht an der Straße des 20. Juli eine neue Autoplus-Filiale: Der Neubau bietet mehr Platz für Werkstatt, Autohandel und große Fahrzeuge. Wie teuer das Projekt ist.
13.12.2025, 06:15
Halberstadt. - An der Straße des 20. Juli entsteht in Halberstadt eine neue Autoplus-Filiale. Die Kfz-Meisterwerkstatt mit Fachmarkt und Autohandel befindet sich neben der IMO-Waschstraße sowie gegenüber von Lidl. Die Bauarbeiten haben im September begonnen.