Autoplus baut neue Filiale in Halberstadt: Wann die Eröffnung geplant ist

Halberstadt. - An der Straße des 20. Juli entsteht in Halberstadt eine neue Autoplus-Filiale. Die Kfz-Meisterwerkstatt mit Fachmarkt und Autohandel befindet sich neben der IMO-Waschstraße sowie gegenüber von Lidl. Die Bauarbeiten haben im September begonnen.