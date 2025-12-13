Eine großzügige Spende trudelt noch vor den Weihnachtsferien in der Wanzleber Grundschule „An der Burg“ ein: Vier neue Kettcars erfreuen die Herzen der Schüler.

Wanzleben - Sie rollen schon kurz nach der Übergabe über den Schulhof und die neuen Rennfahrer veranstalten direkt Wettrennen: Die Grundschüler der Schule „An der Burg“ an der Lindenpromenade haben gleich vier neue Kettcars bekommen, die „den Kindern neue Möglichkeiten für Spiel und Bewegung“ gibt, erklärt der Förderverein der Grundschule und bedankt sich öffentlich von Herzen für die Spende. „Solche Spenden helfen, den Schulalltag lebendig und abwechslungsreich zu gestalten“, so heißt es weiter.