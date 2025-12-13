Ein Herz für Magdeburg zu zeigen geht jetzt auch zu Weihnachten. Im Volksstimme-Shop online oder der Goldschmiedebrücke gibt es viele Geschenke-Ideen mit Magdeburg-Bezug.

Weihnachtsartikel im Medienpunkt Magdeburg, Goldschmiedebrücke 17: Dort sind Weihnachtskugeln in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Magdeburger Motiven wie einem Weihnachtsherz mit Magdeburger Rathaus, dem Jahrtausendturm oder der Hyparschale zu haben. Hier zeigt Andrea Trender vom Medienpunkt der Volksstimme neue Geschenkideen.

Magdeburg. - rs

Wer noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk mit Magdeburg-Bezug sucht, der sollte sich auch mal im Medienpunkt der Volksstimme in der Magdeburger Goldschmiedebrücke 17 umsehen. Dort gibt es nicht nur umfangreiche Auskünfte rund um die Produkte der Mediengruppe Magdeburg, in der auch die Volksstimme erscheint, sondern beispielsweise auch viele Geschenkideen mit einem Bezug zur Landeshauptstadt.

Besonders beliebt sind Weihnachtskugeln in verschiedenen Farben und Magdeburger Motiven wie einem Weihnachtsherz mit Magdeburger Rathaus, dem Jahrtausendturm oder der Hyparschale.

Zu haben sind aber auch der Weihnachtstee „Magdeburger Dom“, Whisky-Gläser ebenfalls mit dem Magdeburger Dom oder ein Schnapsglas mit dem Motiv Magdeburger Rathaus. Außerdem gibt es Goldplättchen mit einem Glücksschwein-Motiv sowie Goldbarren mit Schutzengel-Motiv.

Das und noch viel mehr gibt es im Medienpunkt der Volksstimme zu entdecken. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.