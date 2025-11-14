Die Züge zwischen Halberstadt und Wernigerode fahren wieder, doch nicht so schnell wie gewünscht. Außerdem zeichnet sich die nächste Vollsperrung auf der Nordharzstrecke ab. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

An diesen Anblick müssen sich Bahnkunden im Harz gewöhnen. Auch 2026 wird STRABAG Rail die Strecke zwischen Halberstadt und Wernigerode unter Vollsperrung sanieren.

Halberstadt. - Bisher lief die Sanierung der Bahnschwellen zwischen Halberstadt und Wernigerode nach Plan. Seit dem 13. November rollt der Verkehr wieder auf der Kursbuchstrecke 330. Doch schon jetzt ist klar, dass der zweite Bauabschnitt 2026 mit Verspätung fertiggestellt wird.